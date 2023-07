Nella seconda semifinale Lorenzo Sonego perde in due set, 6-3 6-4 in due ore con lo svizzero Stan Wawrinka. Il torinese Sonego è numero 43 al mondo. Wawrinka è settantaduesimo. Popyrin e Wawrinka si qualificano per la finale.

- Nella prima semifinale del torneo sulla terra rossa ATP 250 di Umago in Croazia Matteo Arnaldi eliminato in tre set, 6-7 7-5 6-3 in tre ore e mezza dall’ australiano Alexei Popyrin. Per l’australiano seconda vittoria in una semifinale di un torneo ATP nella sua carriera. Il ligure Arnaldi è numero 76 al mondo nella Classifica ATP. L’australiano è novantesimo.