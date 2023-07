TRANI - Direttamente dai teatri di tutta Italia e dalla ribalta nazionale della rete ammiraglia Mediaset, che la vede protagonista nel programma estivo “Paperissima Sprint Estate”, la Rimbamband con “Note da Oscar” sarà ospite domenica 9 luglio a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani per il primo degli eventi speciali della programmazione artistica 2023 del Centro culturale polifunzionale della città.Un appuntamento che coniuga in maniera mirabile teatro e musica, fortemente voluto dal direttore artistico Niki Battaglia, assieme agli altri tre eventi speciali che animeranno la Corte ‘Davide Santorsola’ per tutta l’estate, completando il cartellone di ‘Teatro a Corte’ e ‘Jazz a Corte’: domenica 23 luglio un intramontabile beniamino come Gianni Ciardo nel suo one-man-show di musiche e parole che compendia cinquant’anni di successi; il 27 agosto l’inedito “El Pelusa Y La Negra - La vera storia di Maradona e Mercedes Sosa”, un affascinante dialogo tra il fenomeno del calcio e la grande artista gaucha con protagonisti la stella del jazz Simona Molinari e il regista e attore Cosimo Damiano Damato; il 3 settembre, infine, il Piano recital dell’irrequieto e geniale Morgan, virtuoso musicista e colto studioso della musica d’autore italiana.Domenica prossima è molto atteso l’eclettico quintetto di artisti pugliesi. Musicisti-attori sopraffini con il dono autentico del saper far ridere che attraverso musica, parole e mimica, creano esilaranti spettacoli e trasmettono un’energia travolgente fatta di note e poesia, ancor più se ispirati dalla magia del cinema. Cabaret, imitazioni, canti, balli e battute ricercate, sketches sul cinema, accompagnati dalle colonne sonore impresse nella memoria di tutti noi: questo e molto altro è Note da Oscar. Uno spettacolo trascinante, sbalorditivo, imprevedibile come lo sono tutti i componenti del fenomenale ensemble: il leader estroso, eclettico e autore della sceneggiatura Raffaello Tullo (voce e percussioni), il batterista, inarrestabile macchietta made in Puglia, figlio d’arte di cotanto padre, Renato Ciardo, il sassofonista, anima talentuosa, gentile, matematica, quadrata, Nicolò Pantaleo, il contrabbassista dalla lunga capigliatura Vittorio Bruno e il rosso, pianista virtuoso, mansueto e diligente, che si pensa come un leone ruggente, Francesco Pagliarulo. Con le loro acrobazie attoriali e musicali, alternate a sapide gag, fanno immergere lo spettatore in un virtuosistico show dai mille risvolti per la regia di Paolo Nani.La Rimbamband mixa tutti i linguaggi possibili dell’arte e dello spettacolo: musica, mimo, clown, teatro di figura, rumorismo, visual comedy, improvvisazione teatrale, parodie. Il tutto shakerato con un ritmo comico incalzante e servito con energia travolgente da una compagnia incredibile. I 5 irriverenti artisti “un po’ suonati” passano con estrema disinvoltura tra i generi musicali, dal folk al jazz, dalla classica alla pizzica, dalla mazurka fino al tip tap. ‘Note da Oscar’ è soprattutto un viaggio incredibile e folle tra i capolavori del cinema, amati e dissacrati, dal western al cartoon, dal giallo alla commedia.Il repertorio, mirabilmente riarrangiato, non senza qualche escamotage geniale, trova nella chiave universale dell’ironia lo spirito dell’intrattenimento puro. Lo spettacolo è composito e fatto di incastri perfetti come l’ingranaggio di un orologio, nello stile di questi autentici ambasciatori del buon umore.Il grande cinema, Hollywood, la Mecca dei sogni, il punto d’arrivo di una vita, il successo che rende immortali, il fascino della sala buia e del grande schermo. Un sogno per la Rimbamband! Il capobanda è un intellettuale che ama il cinema, senza preclusioni di genere, da Gene Kelly a Toy Story. Il batterista è convinto si tratti di “one man show”, il suo. Il contrabbassista è in evidente stato confusionale. Il sassofonista è ossessionato dalla polka, dal tango, dalla mazurka e dal limbo. E il pianista? È docile, mansueto, timido, ma, quando vuole, sa anche essere un leone! Non resta dunque che sognare insieme con loro: personaggi in cerca d’autore e di se stessi con le loro personalità agli antipodi e i caratteri così differenti ma accomunati dal grande talento per la musica. I cinque “suon-attori”, in perenne disaccordo armonico, insieme danno vita a “Note da Oscar”, prendendo per mano il pubblico per condurlo in un viaggio imprevedibile e dissacrante, in un “road music movie” tra i generi cinematografici più disparati, mixandoli, frullandoli e distorcendoli con spregiudicata creatività. Un gioco perpetuo degli estrosi “rimbambini” che, partendo dalle colonne sonore più famose, si nutre di straordinari virtuosismi, citazioni e un’enorme dose di fantasia. È il grande cinema visto attraverso uno specchio deformante, uno spettacolo rodato che si arricchisce ad ogni data di gags, calembour e vere e proprie chicche. “Note da Oscar” è un grande luna park dell’immaginazione: qui, sognare ad occhi aperti, è ancora possibile.La Rimbamband, oltre alla sua attività dal vivo che l’ha portata nei teatri più importanti di tutta Italia, ha partecipato negli anni a molte trasmissioni televisive e radiofoniche. Tra le altre ricordiamo il Maurizio Costanzo Show, Stella con Maurizio Costanzo (SKY vivo); 610 (Sei uno zero) con Lillo & Greg (Radio 2); Barbareschi Sciock (La7); Zelig off (Italia 1); Italia coast2coast (Rai 2) e tante altre. La formidabile compagnia coinvolge un pubblico eterogeneo e trasversale: da quello colto dei festival jazz che apprezza le armonie a quello che viene letteralmente catturato dall’originalità della loro proposta, contraddistinta da estro e humour, e si rimpinza, fino a quando può, della loro solare e gioiosa voglia di fare musica e teatro.Porta ore 20,30 – inizio ore 21,00. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it Il biglietto per lo spettacolo del 9 luglio (intero € 35,00, ridotto € 30,00 riservato a over 65 e minori) è disponibile al seguente link: https://www.i-ticket.it/eventi/rimbamband-note-da-oscar-palazzo-delle-arti-beltrani-biglietti , acquistabile anche on line con Bonus Carta del docente e 18 App.I biglietti di tutti gli spettacoli della stagione artistica 2023 di Palazzo delle Arti Beltrani sono disponibili al seguente link: https://www.i-ticket.it/groups/stagione-artistica-palazzo-delle-arti-beltrani ; la brochure con tutti gli appuntamenti è scaricabile al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/palazzo-delle-arti-beltrani-2023/full-view.html La programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall’Associazione delle Arti con la collaborazione ed il sostegno dell’Assessorato alla cultura della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel del Monte e di Costa Sveva, l’intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 “Custodiamo la Cultura in Puglia” - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3.