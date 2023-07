A Trinitapoli la cultura incrementa l’orario per le prestazioni delle due biblioteche, Mons. Morra in Via Aspromonte 1,sede centrale e Viale I Maggio 104, decentrata.La Commissione straordinaria, attraverso una delibera adottata nei giorni scorsi, ha autorizzato l’ampliamento dell’orario di apertura della biblioteca comunale “Monsignor Vincenzo Morra”, che passerà da 29 a 50 ore settimanali.La scelta di incrementare le prestazioni del citato presidio culturale, già valutata dalla Commissione Straordinaria nello scorso anno, era stata anticipata in occasione dell’incontro dell’Osservatorio sulle tensioni economico sociali, presieduto dal Prefetto Riflesso, lo scorso 23 febbraio. Tuttavia, non essendoci fondi in bilancio nell’anno 2022 da destinare a tale finalità, l’ampliamento dei servizi non era possibile prima dell’approvazione del nuovo documento contabile per il triennio 2023-2025.Le nuove risorse, inserite dalla Commissione Straordinaria nel bilancio di previsione 2023-2025, sono state destinate prevalentemente alla sede decentrata della biblioteca di viale I maggio, che, pur rappresentando un polo culturale e di aggregazione strategico in un’area periferica del territorio comunale, non è stata mai adeguatamente valorizzata.A partire da lunedì 17 luglio, per effetto delle consequenziali valutazioni del responsabile del Settore I, le due sedi della biblioteca comunale “Monsignor Vincenzo Morra” seguiranno i seguenti orari di apertura: quella di viale I Maggio ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19; quella di via Aspromonte dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20.