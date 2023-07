L’altoatesino è testa di serie numero 8 a Wimbledon. Djokovic è testa di serie numero 2. Sinner è il numero 8 al mondo nella Classifica ATP. Il serbo è secondo. Alla fine dell’ incontro Djokovic ha dichiarato: “ Sinner è uno dei leader della nuova generazione di tennisti”.

- Nel torneo sull’erba di Wimbledon Jannik Sinner eliminato in semifinale in tre set, 6-3 6-4 7-6 in 2 ore e 46 minuti dal serbo Novak Djokovic. Il serbo vola in finale. Per Djokovic nona finale della sua carriera a Wimbledon. Per il serbo trentacinquesima finale in un torneo Slam.