Una manifestazione con il patrocinio della Città di Trinitapoli, che sta diventando, anno dopo anno, un appuntamento artistico molto importante e nello stesso tempo creativo. Quest’anno le due serate saranno allietate, oltre che dalle creazioni degli artisti presenti, anche dalla musica di una compagnia di estrosi “Sbulacchie”, il gruppo di suonatori e cantori locali che fa sentire tutto il repertorio musicale nel periodo pasquale cantando per strada il “Mareccone”, dei testi in vernacolo.





Nella suggestiva piazza coperta di Via Roma saranno presenti gli artisti: (settore pittura) Anna Minervino, Barbara Segulin, Pasquale Calorio, Saverio Guglielmi, Anna Patruno, Antonio Marinaccio, Sabrina Princigalli, Mauro Di Trani, Anna De Nicolò, Michele Capodivento, Rita Bi, Saverio Merolla, Francesca Castiglione, Rebecca Murgolo, Costantino Gatti, Maria Pia Garrinelli, Grazia Toraco, Miriana Torraco, Vincenzo Posa, Vito Camardella, Alba Bove (settore Scultura), Savino Russo, Mario Guerra, Nicola Di Leso (settore fotografia), Mimmo Messa e Marco Messa.

- A Trinitapoli in questa estate 2023 entra l’arte, con i capolavori dell’arte contemporanea tra quadri, sculture e foto che ben ventisei pittori, tre scultori e due fotoamatori esporranno il 15 e il 16 luglio nel caratteristico mercato di via Roma nel piccolo centro ofantino. La mostra di LiberArte, creatura dell’artista Grazia Torraco, è alla sua settima edizione dopo la pausa per il covid.