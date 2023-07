«Abbiamo recepito le diverse istanze dei nostri viticoltori – fa sapere la consigliera Capriuoli – preoccupati dagli effetti della peronospora sulla economia, già nel breve e medio periodo. Le forti piogge dei mesi scorsi hanno acuito un problema serio, che rischia di dare un'ulteriore sferzata ad un settore trainante per la nostra comunità. Per questo abbiamo ritenuto di ricorrere in Regione, per coordinare un contrasto interistituzionale all'emergenza in corso».

Il Comune di San Ferdinando di Puglia scrive urgentemente alla Regione Puglia per chiedere un'azione solidale ed efficace per contrastare i danni della peronospora. La sindaca Arianna Camporeale e la consigliera delegata all'Agricoltura Grazia Capriuoli hanno inviato questa mattina la segnalazione sul fungo che minaccia di ridurre fino all'80% la produzione di uva da tavola e di vino, con forte danno per gli agricoltori del comprensorio.