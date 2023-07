Putignano ha raggiunto ottimi livelli essendo stato impegnato in tanti tornei sia a carattere regionale che provinciale e nella stagione agonistica che volge al termine si è contraddistinto essendo stato convocato già nello scorso giugno del 2022 sempre a Saint–Vincent per il Campionato Italiano anno 2021/2022. Il Palais di Saint-Vincent è la location che si sposa alla perfezione con i requisiti richiesti da un appuntamento così importante come le finali del Campionato Italiano.





"Per me è un grande prestigio aver raggiunto questo importante traguardo, una passione quella del biliardo tenuta da giovanissimo". Congratulazioni da parte della Comunità sportiva e non di Trinitapoli all'arbitro e direttore di gara del biliardo Domenico Putignano.

Si tratta del casalino Mimmo Putignano, insegnante in pensione, dal 2016 arbitro e direttore di gara nazionale dopo aver superato brillantemente l'esame, dimostrando prova di grande dedizione e serietà verso un ruolo indispensabile nelle dinamiche del gioco.