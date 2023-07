BARI - È con grande entusiasmo che il Rotary Club Bari Mediterraneo, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML) Bona Sforza di Bari, l'Associazione "Donne Medico" e il Gruppo Europeo di Studio "MASK-air" annunciano il lancio del progetto UCRAID@Apulia.UCRAID@Apulia è un'iniziativa collaborativa che mira ad aiutare la popolazione ucraina residente in Italia nella loro integrazione sociale e culturale, rimuovendo gli ostacoli nell'accesso ai servizi pubblici e alla Sanità. In particolare, il progetto si concentra sul miglioramento della gestione dell'asma, della rinite allergica e/o dell'orticaria.Il progetto UCRAID@Apulia fa parte dell'iniziativa europea "MASK-air", un gruppo di lavoro impegnato nel supportare i pazienti affetti da malattie allergiche nel modo più semplice possibile. Per raggiungere questo obiettivo, vengono utilizzate le applicazioni per cellulari e tablet MASK-air® e CRUSE®. Attraverso alcune semplici domande iniziali e solo cinque minuti al giorno, i partecipanti possono ricevere informazioni utili sull'andamento della malattia, come i livelli di polline e l'inquinamento atmosferico.L'esperienza e l'opinione della popolazione ucraina in Italia sono fondamentali per il successo del progetto. UCRAID@Apulia è un'opportunità per esprimere le proprie esigenze culturali e sociali, consentendo al nostro gruppo di trovare soluzioni pertinenti per migliorare la vita dei partecipanti.Sia le applicazioni utilizzate nel progetto che la partecipazione stessa sono completamente gratuite e anonime, garantendo la massima riservatezza dei dati. I vantaggi offerti dalla partecipazione al progetto UCRAID@Apulia sono molteplici:- Ogni giorno avrai un monitoraggio accurato della tua malattia, dei sintomi e della necessità di consultare il medico. - Le applicazioni forniranno informazioni utili sulla qualità dell'aria, i livelli di polline e tutto ciò che può aiutare a controllare le tue allergie. - Contribuirai a farci comprendere le esigenze culturali e sociali della comunità ucraina in Italia, aiutandoci a trovare soluzioni adeguate per soddisfarle. - Parteciperai all'impegno di migliorare l'accesso ai servizi sanitari per i rifugiati ucraini.Per partecipare al progetto UCRAID@Apulia è semplice: se soffri di asma, rinite allergica o orticaria, ti invitiamo a visitare lo Sportello presso la sede di Corso Vittorio Emanuele n. 60, settimo piano, a Bari, ogni giovedì dalle 16:00 alle 17:30 a partire dal 1° settembre 2023. Qui troverai volontari e medici del nostro gruppo pronti ad accoglierti. Dopo un breve colloquio e alcune domande per conoscere le tue opinioni e rispondere ai tuoi dubbi, ti guideremo nel download e nell'utilizzo delle app MASK-air® e CRUSE® per partecipare al nostro progetto.Per ulteriori informazioni o domande, ti invitiamo a contattarci all'indirizzo email ucraid_apulia@gmail.com.Unisciti a noi in questa iniziativa che mira a migliorare la vita della comunità ucraina in Italia attraverso l'integrazione e il supporto. Insieme possiamo fare la differenza.