Il presidente turco Erdogan ha avuto una conversazione telefonica con il presidente ucraino Zelensky, esprimendo ottimismo riguardo alla possibilità di persuadere Mosca a rinnovare l'accordo sull'export di cereali. Nel frattempo, il presidente ucraino ha sostenuto che il ponte in Crimea dovrebbe essere considerato come una struttura neutrale. Putin ha risposto affermando che se la Polonia dovesse attaccare la Bielorussia, sarebbe come attaccare la Russia stessa. Durante questo periodo, si sono verificati attacchi missilistici su Odessa. Inoltre, le forze di polizia russe hanno arrestato Girkin, un separatista attivo nel Donbass.