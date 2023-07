KIEV - Le forze russe hanno compiuto attacchi durante la notte scorsa sulle città di Nikopol e Marganets, situate nella regione di Dnipropetrovsk. Secondo le informazioni riportate da Sergii Lysak, capo dell'Amministrazione militare regionale, non sono stati segnalati feriti o vittime a causa di questi attacchi. Tuttavia, l'artiglieria pesante è stata utilizzata e si sono verificati danni a edifici residenziali, strutture agricole, veicoli e una linea elettrica.Nell'attacco a Odessa, invece, si contano almeno 19 feriti, tra cui 4 bambini. Oleg Kiper, governatore della regione, ha comunicato tramite Telegram che 14 persone sono state ricoverate in ospedale nella città, tra cui tre bambini. In precedenza, il governatore aveva segnalato la morte di un civile durante l'attacco.Questi attacchi hanno causato notevoli danni e feriti, lasciando la popolazione in preoccupazione e disperazione. Le tensioni nella regione sono elevate e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione colpita dagli attacchi.