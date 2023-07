via Nazionale Italiana di Calcio fb





Il trionfo italiano in terra maltese riscatta la deludente prova dell'Under 21 nel recente Europeo di categoria disputatosi dal 18 giugno all'8 luglio scorsi in Georgia-Romania e la finale del Mondiale Under 20 persa dagli azzurrini di Nunziata l'11 giugno a seguito dell'1-0 subìto dall'Uruguay.

Vent'anni dopo, l'Italia si laurea per la seconda volta Campione d'Europa Under 19. A farne le spese è stato nuovamente il Portogallo che, dopo il 5-1 inflitto agli azzurri nella gara giocata il 6 luglio scorso, è stato battuto nella finale disputatasi ieri sera a Ta' Qali (Malta) con rete di Kayode al 19', abile a trasformare in rete il cross di Hasa per la realizzazione del definitivo 1-0.