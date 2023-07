Visitare il Gargano



Il Gargano è un luogo incantevole adatto alle vacanze di single, coppie e famiglie. Rappresenta uno dei più importanti patrimoni naturalistici del nostro Paese. È l'unico punto in cui la Puglia è caratterizzata da rilievi e promontori, ma non è solo roccia calcarea e promontori, il Gargano è un insieme di biodiversità simile alla Camargue, in Francia.



Le Migliori Spiagge del Gargano:



Iniziamo con la spiaggia di Vignanotica, che si estende per circa 500 metri ed è resa unica dalle grotte scavate dalle acque e dai faraglioni di calcare bianco a strapiombo sul mare. Per raggiungerla dovrete percorrere il romantico “sentiero dell’amore”, tra i pini d’Aleppo ed il verde della macchia mediterranea.



La spiaggia di Baia delle Zagare, invece, è caratterizzata da una soffice sabbia chiara e si trova in un tratto di costa alta, tra incantevoli insenature frastagliate e grotte marine. Qui gli imponenti faraglioni a strapiombo sul mare e gli enormi scogli emergenti dall'acqua a breve distanza dalla riva renderanno il vostro soggiorno indimenticabile.



Per raggiungere la spiaggia di Porto Greco, immersa nel verde della macchia mediterranea, dovrete percorrere un sentiero sterrato a piedi. Nelle vicinanze potrete visitare la Grotta dei Marmi e la Grotta delle Viole.



La Cala della Sanguinara, invece, è incastonata tra pini e conformazioni rocciose di origine carsica. Qui troverete le pinete di pino d’Aleppo più estese d’Italia, attraversate da un sentiero sterrato da percorrere per raggiungere la spiaggia. Altrimenti, potrete accedere a Cala della Sanguinara via mare.



La spiaggia di Pizzomunno prende il nome dal celebre monolite "Pizzomunno", leggenda vuole fosse un giovane trasformato in pietra dalle sirene gelose del suo amore per la sua amata. Situata a sud di Vieste, questa spiaggia si estende per circa 3 km ed è lambita dalla bianca falesia con il centro storico di Vieste arroccato.



La spiaggia di Manaccora è considerata una delle baie più belle di Peschici e rappresenta una parte importante della storia del Gargano grazie alla presenza di un sito archeologico che testimonia il sovrapporsi di civiltà sin dalla preistoria. Nelle vicinanze si trova il suggestivo Grottone di Manaccora.



La Baia di Campi è perfetta per gli amanti delle immersioni: infatti proprio sui fondali davanti alla Baia si trova il relitto di un’antica nave romana di circa 2000 anni fa.



La Spiaggia di Punta Rossa, invece, è una cala molto piccola, circondata da rocce tendenti al rossiccio, che con il sole diventano completamente rosse. Ciottoli di dimensioni ridotte e sabbia si alternano e l’acqua presenta dei colori che vanno dal celeste al blu intenso.



Infine, la spiaggia di Zaiana è incorniciata da svariate punte rocciose, rendendola ideale per chi è alla ricerca di privacy e relax. Qui, tra le scogliere, troverete dei veri e propri trampolini naturali, perfetti per chi ama i tuffi. Tenete conto che il pomeriggio la spiaggia rimane piuttosto in ombra e che resta sempre protetta dai venti meridionali per via della sua posizione. Si tratta di una località particolarmente suggestiva, con sabbia fine e dorata.

Nonostante i migliaia di turisti che le visitano ogni anno, molti non sono a conoscenza delle migliori spiagge del Gargano . Questa costa regala scorci sempre diversi, con baie strettissime che conducono a minuscole spiagge di ghiaia o sabbia, strapiombi caratterizzati da grotte, faraglioni, falesie altissime e bianchissime e coste basse e sabbiose.