Dopo aver presentato il singolo al Festival del Cinema Italiano a Milazzo (Me), ecco il nuovo video di Comprami 2023, la storica hit di Viola Valentino in una nuova versione proiettata ai giorni nostri.Il videoclip ufficiale è stato girato al “55 Milano” e diretto da Claudio Zagarini e Valeria Ungaro (No bad vibes film), montaggio Marco D'Andragora. Viola ha riproposto di recente con grande successo la hit “Comprami” ai Migliori Anni su Rai 1, canzone diventata ormai virale su TikTok. L’artista icona degli anni ’80 ha scelto la giovane cantautrice pugliese Serena de Bari per la nuova versione della canzone, in radio e nei principali store digitali per l’etichetta On The Set (distr. Artist First), un progetto targato Luca Venturi.Produzione, arrangiamento, mix e mastering sono a cura di TempoXso, producer che nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti della scena urban e neomelodica tra cui Niko Pandetta, CaneSecco, Skioffi, Shade, Gemitaiz, Madman, Fedez, ecc. Un classico intramontabile della musica italiana riadattato ai giorni nostri.Viola: “Comprami è una canzone immortale, ultimamente è tornata anche di moda grazie a spot televisivi ed ai social, che hanno reso questa hit virale. Avere Serena accanto in questo nuovo percorso è stimolante. Ci vediamo in giro per l’Italia!”Serena: “Girare questo video è stato molto divertente, c'è stata subito alchimia tra di noi, sia durante la registrazione del singolo sia durante le riprese e lo staff ci fatto sentire subito a casa. Non resta che ballare tutta l’estate Comprami 2023''.