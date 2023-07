BARI - “Anziché mettersi sulla difensiva e affrettarsi a smentirci, la Asl di Lecce si metta in ascolto dei pazienti come facciamo noi, e dia risposte al loro bisogno di assistenza. Veniamo ai fatti: abbiamo raccolto le testimonianze di pazienti oncologici operati di recente all’ospedale Vito Fazzi e seguiti nella stessa struttura per i controlli di follow up, che avrebbero dovuto sottoporsi a visite di controllo a fine giugno. Ma la prenotazione è stata annullata pochi giorni prima della visita e, al tentativo di una nuova prenotazione, la risposta è stata che le agende di prenotazione sono chiuse almeno fino a settembre. Di fronte a queste testimonianze, ho segnalato quest’emergenza". Così in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani"La Asl - prosegue - sostiene che le visite oncologiche al Fazzi non sono state in alcun modo sospese. Noi diciamo altro: che le visite di controllo non sono prenotabili per l’intero periodo estivo – e lo confermiamo – quindi invitiamo l’azienda sanitaria ad attivarsi per ripristinare le agende di prenotazione, dando ai pazienti oncologici la possibilità di programmare ed effettuare i loro controlli a breve, con serenità. Per questi malati, più che per tutti gli altri, il tempo non è una variabile di poco conto. Da una diagnosi o da una terapia tardiva può dipendere la sopravvivenza”.