BARI - Rissa tra senzatetto con percosse in corso Vittorio Emanuele, in centro e alle 8 del mattino. Il tutto davanti a diversi passanti spaventati da scene di inaudita violenza. Lo scontro è stato ripreso dal giornalista Nicola Pepe. Il video è stato poi condiviso sui social.Questi fotogrammi sono il finale di una lite tra disperati (senzatetto) per un posto in strada. Tutto ciò nel cuore della città… e sotto gli occhi di passanti terrorizzati o di qualcun altro che si è frapposto per evitare che finisse in tragedia. Non voglio accusare i protagonisti di questa vicenda (l’aggressore lamenta di essere stato disturbato dall’altro, mentre dormiva sul corso, che gli ha portato via il suo zaino gettandolo in un cassonetto) indubbiamente noti alle forze dell’ordine. Ma forse bisognerebbe impegnarsi per prevenire tutto ciò, con interventi di tutela sociale e magari garantendo ai cittadini una maggiore sicurezza – anche percepita – con qualche divisa in più (non solo per fare multe). Ma questa è un’altra storia. Tanto va tutto bene oppure la colpa è sempre di qualcun altro! P.S. Per dovere di cronaca, uno dei due (quello con il bastone) è italiano”. Cosí in un post fb il giornalista Nicola Pepe.