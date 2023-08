ANDRIA - La città di Andria piange la scomparsa di Vito Capogna, una figura storica notevole che ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti degli ambulanti della città. Conosciuto e stimato in tutta la regione per la sua instancabile attività di fierista e per il suo impegno sindacale, Vito Capogna è ricordato con profondo affetto e rispetto.Sindacalista andriese, Savino Montaruli, attuale Presidente di CasAmbulanti, ha condiviso le sue parole di ricordo per Vito Capogna, sottolineando la sua importanza nella lotta per i diritti della categoria degli ambulanti: "Vito Capogna è stata davvero una persona che non si può dimenticare. Con mio Padre Michele e, dagli anni ’80 in poi, anche con me, è stato sempre al centro delle rivendicazioni di una Categoria che spesso non lo ha meritato. Sempre attento osservatore ma soprattutto un instancabile guerriero; un combattente sempre sul campo dove non c’è da nascondersi e dove bisogna metterci la faccia."Capogna, un fiero sindacalista e instancabile lavoratore, è stato al centro delle battaglie sindacali e delle lotte per la difesa degli ambulanti andriesi. Ha dedicato la sua vita al lavoro per strada e alle vendite nelle piazze, diventando una figura di riferimento per la comunità di ambulanti della città.Il suo contributo al sindacato e alla categoria degli ambulanti è stato eccezionale, e la sua dedizione non è mai vacillata nonostante le sfide che ha dovuto affrontare. Vito Capogna ha continuato a svolgere il suo lavoro fino a poche settimane prima della sua scomparsa, avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 24 agosto 2023, poco dopo aver compiuto 90 anni.Oggi, i suoi nipoti, Vito e Giuseppe, e altri membri della sua famiglia continuano la sua eredità e la tradizione di lavoro instancabile che ha caratterizzato la vita di Vito Capogna.Il suo spirito tenace, la sua resistenza incrollabile e la sua dedizione alla causa degli ambulanti rimarranno per sempre impressi nella memoria di coloro che lo hanno conosciuto e amato. La città di Andria e la comunità degli ambulanti piangono la perdita di un'iconica figura, ma il suo legato vive nei cuori di coloro che ha toccato con la sua passione e il suo impegno. Che Dio accolga Vito Capogna tra le sue braccia.