BARI - Nel quadro delle iniziative delineate nell'Agenda per il Lavoro 2021-2027, la Giunta Regionale ha preso importanti decisioni per promuovere una maggiore efficienza nel mercato del lavoro pugliese. Su proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, è stato approvato l'Osservatorio Regionale del mercato del lavoro, nonché il percorso di istituzione delle "Comunità Formative Educanti".L'Osservatorio Regionale del mercato del lavoro è stato creato per garantire una pianificazione adeguata delle iniziative di orientamento e formazione professionale, in sintonia con le dinamiche in atto nel mercato del lavoro. L'organismo, che si è sviluppato grazie a un processo partecipativo coinvolgendo soggetti pubblici, rappresentanti della società civile e partner economici e sociali, ha definito le linee guida per la sua struttura e il suo funzionamento.L'Assessore Leo ha sottolineato l'importanza di dotare l'Osservatorio degli strumenti necessari per svolgere il proprio ruolo in modo efficace. Le linee guida stabiliscono la composizione e le modalità operative dell'organismo, condivise anche con le organizzazioni del Partenariato Socio-Economico regionale. Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro è stato incaricato della costituzione dell'Osservatorio.Parallelamente, è stato approvato un percorso sperimentale per istituire le "Comunità Formative Educanti". Queste comunità sono intese come spazi di formazione, ricerca, innovazione e condivisione di conoscenze e competenze all'interno e all'esterno delle aziende. L'obiettivo è facilitare l'accesso delle imprese a risorse umane altamente qualificate, promuovendo nel contempo il benessere e lo sviluppo personale dei lavoratori. Questa iniziativa si basa su una logica di rete e collaborazione tra aziende e attori del territorio, come università, centri di ricerca, istituzioni scolastiche, camere di commercio e altro ancora.In conclusione, l'approvazione dell'Osservatorio Regionale del mercato del lavoro e l'iniziativa delle "Comunità Formative Educanti" dimostrano l'impegno della Regione Puglia per migliorare il mercato del lavoro locale, promuovere la qualificazione professionale e creare sinergie tra le diverse parti interessate per affrontare le sfide del mondo del lavoro in modo efficace ed efficiente.