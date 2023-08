ROMA - Lo scontro fisico, soprannominato "vage fight", tra Elon Musk, 52 anni, e Mark Zuckerberg, 39, è in agguato. Sebbene il luogo esatto dell'incontro non sia ancora stato definito (non al Colosseo, come inizialmente previsto), il duello fisico rappresenta il culmine di una serie di scontri verbali tra due delle personalità più ricche e influenti al mondo.Forbes classifica il fondatore di Tesla e SpaceX come la persona più ricca al mondo, con un patrimonio di 240,7 miliardi di dollari, mentre Zuckerberg è ottavo con 104,3 miliardi. Recentemente, Musk ha acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari, ma le sue modifiche non hanno avuto l'effetto desiderato. Così, Musk ha riconvertito il social network in "X", apportando nuove specifiche, come la videochiamata, per renderlo più simile ad Instagram e Facebook.Zuckerberg ha risposto con Threads, un nuovo social network lanciato sotto la sua azienda Meta. Threads ha riscosso successo negli Stati Uniti, registrando 70 milioni di utenti nel primo giorno di attività. Questa nuova creatura di Zuckerberg è stata ribattezzata dalla gente "The Twitter killer".Le dispute verbali tra i due magnati hanno portato alle provocazioni. Zuckerberg ha criticato Twitter, e Musk ha risposto affermando che i suoi social network sono gestiti in modo più sano. Tuttavia, la rivalità non si limita solo al mondo dei social network. Nel 2008, si dice che Zuckerberg volesse acquistare Twitter perché ne era affascinato. Quando Musk ha acquisito Twitter, ha iniziato a colpire il rivale con i suoi social.Ma dietro questa rivalità c'è un conflitto politico più profondo. Elon Musk è diventato il volto dell'ultraconservatorismo chiuso, mentre Zuckerberg è associato a ideali diversi. Questo scontro fisico, previsto per il 26 agosto, si tradurrà in una sfida di arti marziali miste (MMA), tra ju jitsu brasiliano, knickboxing, thai e altro.Nonostante alcune questioni debbano essere risolte, compreso lo stato fisico di Musk che ha avuto alcune difficoltà durante l'allenamento, l'evento sembra destinato a catturare l'attenzione di tutto il mondo, mettendo in risalto non solo la rivalità tra i due magnati dei social media, ma anche le differenze politiche e personali che li caratterizzano.