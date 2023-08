CORIGLIANO D'OTRANTO - L'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto offre un'eclettica programmazione di eventi musicali e spettacoli teatrali durante tutto il mese di agosto. Questo spazio culturale accoglie una serie di esibizioni coinvolgenti che spaziano tra generi diversi, offrendo al pubblico una varietà di esperienze artistiche.**Domenica 13 agosto:** Il ritmo coinvolgente della Fanfara Tadjiguina prenderà il palco con un ensemble di otto elementi guidato da Emmanuel Ferrari. Il loro viaggio musicale attraverso i ritmi del Mediterraneo e della Francia promette di far ballare il pubblico e trasportarlo in un mondo di poesia e suoni unici.**Lunedì 14 agosto:** I Salento Son porteranno l'energia autentica delle strade cubane, con percussioni e sonorità coinvolgenti. Il gruppo, nato nel 2003, mescolerà ritmi vigorosi con il tradizionale son cubano, promettendo una serata di ritmo e divertimento.**Martedì 15 agosto:** Il trio composto da Rachele Andrioli, Ekland Hasa e Redi Hasa presenterà un viaggio musicale nella canzone popolare e nella world music, con particolare attenzione alle sonorità balcaniche. Questa serata sarà un omaggio alle tradizioni musicali mediterranee.**Venerdì 18 agosto:** Clara Blavet, affiancata da Giovanni Chirico e Valerio Daniele, presenterà i brani del suo album d'esordio "Narcisi e Camomille". Il suo sound unico, che fonde generi musicali e sperimentazione, promette di offrire un'esperienza musicale vibrante e commovente.**Sabato 19 agosto:** "That's all folk!" porterà il pubblico in un viaggio attraverso il folk americano e internazionale, dai classici degli anni '50 e '60 fino alle nuove proposte pop-country-folk. Una serata dedicata alle canzoni che hanno fatto la storia di questo genere musicale.**Domenica 20 agosto:** Gli Abash celebreranno i loro 25 anni di attività con la loro energia mediterranea, offrendo al pubblico un live ricco di poesia e universi musicali che si fondono in un'unica strada.**Giovedì 24 agosto:** I Ghetonia, una delle realtà più importanti e longeve della musica popolare salentina, torneranno sul palco con il loro sound unico che unisce tradizione e sperimentazione.**Domenica 27 agosto:** Il violoncellista albanese Redi Hasa presenterà "My Nirvana", un tributo personale ai Nirvana che ha influenzato la sua generazione. L'evento è parte della programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2023.**Prenotazioni e Info:** Gli appassionati possono prenotare i loro posti per i live e gli spettacoli scrivendo a lumbroia@massimodonno.it o chiamando il numero 3381200398. Prima degli eventi, sarà possibile gustare deliziosi piatti e bevande, tra cui birre e il vino delle Cantine Duca Carlo Guarini di Scorrano, per un'esperienza culturale e culinaria completa.