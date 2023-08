TARANTO - Al via il “Taranto Beer Fest”, la più importante manifestazione di questo tipo mai organizzata sul territorio, con quattro imperdibili serate – da giovedì 10 a domenica 13 agosto – al Parco Cimino; l’ingresso è libero con un ticket di 5 € per la consumazione di una bevanda.Sul palco dell’area spettacoli del Taranto Beer Fest ogni sera è previsto – start alle 21.00 circa – un programma, presentato da Debora Boccuni, con lo spettacolo di un noto comico cabarettistica, seguito dall’esibizione dal vivo di un gruppo musicale e, infine, un DJ set che concluderà – ore 02.00 circa – la serata.La prima serata – DOMANI giovedì 10 agosto – inizia alla grande con il “Solo solo Show” di e con Renato Ciardo: al “Taranto Beer Fest” la grande comicità di uno dei più grandi performer pugliesi che, dismessi i panni di batterista della Rimbamband, si presenta Solo Solo per raccontare aneddoti, modi di dire e di essere che appartengono a tutti noi. Renato Ciardo proporrà imitazioni e brani dal gusto retrò alternandoli a ballate/parodia, in uno degli spettacoli più esilaranti mai prodotti.A seguire il concerto dei Terraross, i popolarissimi suonatori e menestrelli della Bassa Murgia pugliese, e, infine, il DJ set “Non si torna a casa prima delle sei” curato da Nicky Pezzolla.Particolarmente ricco il programma di intrattenimento con iniziative e eventi – tutti gratuiti con inizio alle ore 20.00 – studiato per dare la possibilità a famiglie, ragazzi e adulti, di trascorrere una serata in allegria e spensieratezza con workshop, attrazioni, spettacoli di cabaret, concerti e DJ set.Per i più piccoli ci saranno pagliacci, giocolieri e trampolieri, nonché numerosi workshop, laboratori e attività artistiche e ricreative, mentre per tutti gli altri workshop, spettacoli di cabaret, concerti e DJ set.Protagonista assoluta del “Taranto Beer Fest” sarà la birra con la possibilità di degustare circa 40 diverse birre nazionali, artigianali e internazionali, anche gluten free e no alcol; in programma anche workshop a cura di esperti nazionali in cui saranno svelati i segreti di questa antichissima bevanda.Al Parco Cimino per l’occasione sono stati allestiti 100 tavoli con 1.000 posti a sedere, numerosi stand, un capannone per i workshop e un palco per le esibizioni dal vivo.Nell’area food and beverage saranno disponibili, oltre a un “box bar” che proporrà altri tipi di bevande, numerosi stand gastronomici in grado di soddisfare anche i palati più esigenti con braceria, panini gourmet, friggitoria, prodotti da forno e focaccia e gastronomia a base di pesce, nonché prodotti per celiaci.Il “Taranto Beer Fest” è organizzato da “Posizioni Note” di Leandra Attanasio, con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, da un’idea dell’imprenditore Filiberto Fiorino, amministratore di Fiorino Srl di San Giorgio Jonico, il main sponsor del “Taranto Beer Fest”.Mobilità: gli utenti in auto potranno usufruire gratuitamente del parcheggio del vicino Centro Commerciale “Porte dello Jonio”, lo stesso che sarà possibile raggiungere con le normali corse degli autobus di Kyma Mobilità da/per il capolinea di Via Consiglio.Per gli utenti del “Taranto Beer Fest”, inoltre, saranno disponibili due corse speciali con gli autobus di Kyma Mobilità che partiranno alle ore 23.30 dall’area della manifestazione: il percorso di una corsa toccherà via Battisti, viale Magna Grecia, Salinella e Taranto2, mentre l’altra Via Battisti, Borgo, Tamburi e Paolo VI.Main sponsor di “Taranto Beer Fest” è Fiorino Srl di San Giorgio Jonico.L’evento è sostenuto da Centro Commerciale “Porte dello Jonio”, Pascar Group, Autoservice D’Elia, Buy&Go drinks food and more, Molino Casillo dal 1958, Bianchi Antonio L’Allegra Fattoria, Blue Bay Residence Resort, Cool Trans Trasporti e Il Fornaio del Viale.Partner tecnici sono Kyma Mobilità, Kyma Ambiente, arcDomus che ha curato l’allestimento nella manifestazione, Vittoria Assicurazioni e Società Cooperativa “Nuovo Turismo”.