BRINDISI - Due cittadini somali, di 35 e 18 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Brindisi mentre cercavano di eludere i controlli di frontiera utilizzando documenti di identificazione falsi. L'arresto è avvenuto durante un momento di intenso flusso di passeggeri in partenza per paesi del Nord Europa.I due uomini erano in procinto di imbarcarsi per Dublino quando sono stati fermati dalle autorità. Per superare i controlli di frontiera, avevano in possesso carte d'identità rilasciate dalle autorità belghe, intestate a presunti cittadini di quel paese. Tuttavia, l'accuratezza delle verifiche svolte dalla Polizia di Frontiera ha rivelato che i documenti erano falsi.In seguito al fermo, i due stranieri sono stati arrestati in base all'articolo 497 bis del codice penale, che riguarda la detenzione e l'uso di documenti di identificazione falsi validi per l'espatrio. Dopo l'arresto, sono stati condotti alla Casa Circondariale locale e posti a disposizione della Procura della Repubblica di Brindisi per ulteriori indagini.L'episodio dimostra l'importanza dei controlli di sicurezza effettuati dalle autorità di frontiera per prevenire l'uso di documenti falsi e il passaggio illegale di individui attraverso i confini. La tempestiva azione della Polizia di Frontiera ha permesso di intercettare e arrestare i due soggetti coinvolti in questa attività illegale.