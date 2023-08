La Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha raggiunto oggi un accordo per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2023. Alla Regione Puglia saranno assegnati 211 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente. Nonostante l'aumento delle risorse, il commento dell'assessore alla Salute Rocco Palese riflette un sentimento di preoccupazione riguardo alla sufficienza delle risorse per far fronte alle criticità del comparto sanitario.Secondo Palese, il sistema delle Regioni ha agito con un grande senso di responsabilità nel raggiungere l'accordo per il riparto dei fondi, ma le risorse assegnate sono ancora del tutto insufficienti per rispondere alle esigenze e alle sfide che il settore sanitario pugliese affronta.Pur avendo ricevuto un aumento delle risorse rispetto all'anno precedente, Palese sottolinea che le dotazioni finanziarie restano assolutamente insufficienti per garantire i livelli essenziali di assistenza ai cittadini e alle cittadine della Puglia. La situazione critica del settore richiede un'attenzione costante e interventi adeguati per migliorare la qualità delle cure e garantire l'accesso a servizi sanitari adeguati a tutti i cittadini.La Puglia si trova di fronte a sfide importanti, e nonostante l'aumento dei finanziamenti, è necessario continuare a monitorare da vicino la situazione e adottare misure efficaci per garantire un sistema sanitario efficiente e sostenibile, in grado di rispondere alle necessità della popolazione. Solo con un impegno congiunto delle istituzioni e delle autorità competenti si potrà fare fronte alle sfide del comparto sanitario e garantire il benessere dei cittadini pugliesi.