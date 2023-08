BARI - Nell'ambito di un'operazione di controllo effettuata dagli agenti della Polizia amministrativa della Polizia Locale di Bari, sono stati scoperti due individui che svolgevano l'attività di noleggio con conducente senza essere in regola. L'incidente ha avuto luogo nella zona dell'aeroporto, quando una Renault Trafic è stata fermata per accertamenti.All'interno del veicolo c'erano due passeggeri che stavano viaggiando verso Castellaneta Marina, a quanto pare dietro corrispettivo. Tuttavia, l'autista non possedeva la prescritta autorizzazione per svolgere l'attività di noleggio con conducente. Questa autorizzazione è fondamentale per garantire la sicurezza dei passeggeri e la legalità dell'operazione.Di fronte a questa violazione delle norme, l'autista è stato immediatamente verbalizzato dalle autorità competenti. Ma le conseguenze non si sono fermate qui. Il veicolo utilizzato per il trasporto è stato sottoposto a fermo amministrativo, che potrebbe durare da 2 a 8 mesi. Questa misura serve a impedire al veicolo di essere utilizzato in ulteriori attività illegali di noleggio con conducente.L'attività di noleggio con conducente è regolamentata da leggi specifiche che mirano a garantire la sicurezza e la qualità del servizio offerto ai passeggeri. Queste leggi stabiliscono requisiti chiari per gli operatori del settore, inclusa l'obbligatorietà di ottenere un'autorizzazione prima di poter fornire servizi di noleggio con conducente.Questo episodio mette in evidenza l'importanza dei controlli effettuati dalle autorità per garantire che tutte le attività di noleggio con conducente rispettino le norme vigenti. In questo caso, l'azione tempestiva degli agenti ha permesso di fermare un'attività illegale e di proteggere i diritti dei passeggeri.In conclusione, l'attività di noleggio con conducente abusiva è stata interrotta a Bari grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Questo evento ricorda a tutti gli operatori del settore l'importanza di rispettare le leggi e le regolamentazioni per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei servizi offerti ai passeggeri.