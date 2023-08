BARI - La Polizia di Stato ha continuato l'importante attività di prevenzione sia nella città di Bari che nella provincia, ottenendo risultati significativi nell'ultimo periodo. Nell'intera area metropolitana di Bari, durante gli ultimi sette giorni, sono state svolte attività di identificazione e controllo che hanno coinvolto un totale di 2721 persone e 881 veicoli.In questo contesto, sono state rilevate 38 violazioni al codice della strada, tra cui 6 per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Le azioni della Polizia hanno portato all'arresto di 7 persone e alla denuncia in stato di libertà di altre 25.Nella città di Bari, i poliziotti hanno identificato 1215 persone e controllato 388 veicoli, riscontrando 18 violazioni al codice della strada. In questa zona, 8 persone sono state denunciate in stato di libertà e 6 sono state arrestate, di cui 2 per reati legati a sostanze stupefacenti, 1 per reati in materia di armi e 1 per truffa consumata, mentre altre 2 persone sono state arrestate in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.Nella provincia di Bari, i poliziotti dei cinque Commissariati di P.S. distaccati, insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale", hanno svolto controlli che hanno coinvolto 1506 persone e 493 veicoli. In questo caso, sono state contestate 20 violazioni al Codice della Strada, e 17 persone sono state denunciate in stato di libertà, mentre 1 è stata arrestata.L'attività di controllo del territorio verrà proseguita in tutte le zone della città e dell'intera area metropolitana, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme da parte di tutti i cittadini.