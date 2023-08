POLIGNANO A MARE - La nona edizione di "Ad Libitum - La grande musica a Polignano a Mare" continua a offrire agli amanti della musica serate straordinarie. Domenica 20 agosto, alle ore 21.30, presso l'Atrio del Museo Pino Pascali, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi nei grandi successi della musica soul durante il concerto intitolato "Regine - Le grandi voci del soul."L'evento vedrà la New Modern Orchestra reinterpretare brani iconici di alcune delle più celebri cantanti soul della storia, tra cui Aretha Franklin, Nina Simone, Etta James e Tina Turner. Sul palco, Luciana Negroponte si esibirà con la sua potente voce, accompagnata da un ensemble di musicisti di talento, tra cui Doni Antonelli alla tromba, Vincenzo Marinelli al sax, Franco Angiulo al trombone, Alessandro Binetti al pianoforte, Rossella Perrone alla sintetizzatrice, Danilo Amato al basso e Lello Patruno alla batteria.Il programma include classici intramontabili come "Think," "Respect," "A Natural Woman," "I Say a Little Prayer," "That’s What Friends Are For," "Feeling Good," e "I Never Fall In Love Again." Sarà un'opportunità per gli spettatori di rivivere e celebrare alcune delle perle più preziose della musica soul, con una particolare attenzione alla ricercatezza ed eleganza dei brani.Per chiudere il mese di agosto, il Maurizio Di Fulvio Trio (Maurizio Di Fulvio alla chitarra, Ivano Sabatini al contrabbasso e Davide Marcone alla batteria e percussioni) si esibirà il 26 agosto alle ore 21 nel Chiostro di Sant’Antonio. Il concerto esplorerà le influenze d'oltreoceano nella musica del Novecento, presentando capolavori di artisti come Jobim, Chick Corea, Di Capua, Velazquez e brani originali di Maurizio Di Fulvio.Gli eventi sono a pagamento, e i biglietti sono disponibili sia online sul sito di Epos Teatro (www.eposteatro.com) che direttamente sul luogo dell'evento, a partire da 30 minuti prima dell'inizio, previa disponibilità.La programmazione estiva di Ad Libitum continuerà fino a settembre, offrendo una vasta gamma di concerti e spettacoli. L'evento è patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Polignano a Mare.Per ulteriori informazioni sugli eventi in programma, è possibile inviare una e-mail a info@eposteatro.com o chiamare il numero +39 392 9642809.