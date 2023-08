MARGHERITA DI SAVOIA - Un episodio di negligenza da parte di due bagnini a Margherita di Savoia ha portato alla multa da parte della Capitaneria di porto e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza in spiaggia. I due bagnini, invece di intervenire per salvare una minore che stava annaspando in mare, erano impegnati al cellulare. Per questa grave mancanza, sono stati multati per oltre 2.000 euro ciascuno.L'incidente ha scatenato indignazione nella comunità locale e tra i frequentatori della spiaggia. Fortunatamente, il titolare dello stabilimento balneare vicino è stato rapido nel rispondere all'emergenza e ha salvato la giovane ragazza, evitando conseguenze potenzialmente tragiche.Le due sanzioni sono state comminate durante un controllo della Guardia Costiera, che ha dimostrato un forte impegno nel garantire la sicurezza degli utenti delle spiagge. Questo incidente mette in luce l'importanza vitale dell'attenzione e della prontezza da parte del personale addetto alla sorveglianza delle spiagge, specialmente in situazioni di pericolo.Ma le sanzioni non si sono limitate a questa situazione. Durante lo stesso controllo, un pescatore settantenne è stato multato per aver superato il limite di cattura giornaliero di vongole. Mentre la pesca sportiva prevede un limite di 5 chili al giorno, il pescatore è stato trovato in possesso di ben 20 chili di vongole. Per questa violazione, è stato multato con una somma significativa di 4.000 euro.Inoltre, il pescatore è stato segnalato alla guardia di finanza per ulteriori accertamenti fiscali. Le vongole catturate in eccesso sono state restituite al mare, al fine di preservare l'equilibrio dell'ecosistema marino.Questi eventi mettono in evidenza la responsabilità di chi opera nelle spiagge e negli ambienti marini, sia per garantire la sicurezza delle persone che per rispettare le regole e i limiti di pesca stabiliti per la tutela dell'ambiente. La vigilanza, il rispetto delle normative e la prontezza nell'agire sono elementi cruciali per assicurare esperienze sicure e rispettose dell'ambiente marino per tutti.