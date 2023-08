Lecce, Notte di Ferragosto in Bus: due corse in più in orario notturno



LECCE - Per la notte di Ferragosto due corse aggiuntive sulla linea S16 accompagneranno a San Cataldo – e ritorno – i cittadini intenzionati a trascorrere la serata nella marina leccese, dove la sera del 14 agosto si terrà la tappa della Notte della Taranta. - Per la notte di Ferragosto due corse aggiuntive sulla linea S16 accompagneranno a San Cataldo – e ritorno – i cittadini intenzionati a trascorrere la serata nella marina leccese, dove la sera del 14 agosto si terrà la tappa della Notte della Taranta.





Le corse si aggiungono al servizio ordinario effettuato dalla S16 che normalmente si interromperebbe a mezzanotte.

Il 14 agosto, invece, i bus per San Cataldo partiranno da Via Costa anche alle 00:24 e alla 01:30 (facendo tutte le fermate intermedie della linea S16). Da San Cataldo verso la città i bus partiranno anche alle 00:52 (arrivo a costa alla 01:30) e alle 02:00 (arrivo a Costa alle 02:38).

"Per agevolare il rientro in città di chi torna dal concerto e favorire il trasporto sicuro di chi vuole trascorrere la notte sul mare, allunghiamo l’orario di servizio della linea S16 nella notte di Ferragosto – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – ringrazio Sgm e i lavoratori che saranno in servizio in notturna per coprire meglio le esigenze dei passeggeri in occasione della festività".