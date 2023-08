TARANTO - Chiusura col botto per il Magna Grecia Festival domenica 13 agosto alle 20.00 all’Oasi dei Battendieri (Circumarpiccolo) con il violinista Alessandro Quarta e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. «Una chiusura straordinaria – ha detto Romano – all’ora del tramonto in una cornice suggestiva per una rassegna che ospita un artista di statura internazionale come Alessandro Quarta, violinista poliedrico che ci permetterà di allestire un programma con una scelta musicale ampia ed eterogenea». Ingresso 5euro (più diritti di prevendita). - Chiusura col botto per il Magna Grecia Festival domenica 13 agosto alle 20.00 all’Oasi dei Battendieri (Circumarpiccolo) con il violinista Alessandro Quarta e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. «Una chiusura straordinaria – ha detto Romano – all’ora del tramonto in una cornice suggestiva per una rassegna che ospita un artista di statura internazionale come Alessandro Quarta, violinista poliedrico che ci permetterà di allestire un programma con una scelta musicale ampia ed eterogenea». Ingresso 5euro (più diritti di prevendita).





Il Magna Grecia Festival, diretto dal Maestro Piero Romano, è una rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto e Regione Puglia, con il sostegno di Banca BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Programma Sviluppo, Comes, Ninfole Caffé, Varvaglione 1921, Baux cucine, Five Motors, Kyma Mobilità e Fondazione Puglia.

Alessandro Quarta è stato acclamato dalla CNN nel 2013 come "Musical Genius". Premiato nel 2017 a Montecitorio come "Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo" per la Musica. Successo Strepitoso per il brano "Dorian Gray" che Alessandro ha composto, arrangiato ed eseguito live in Prima Mondiale esibendosi con "Roberto Bolle" entusiasmando il pubblico dell’Arena di Verona, di Caracalla a Roma. Anche nello spettacolo televisivo di Roberto Bolle "Danza con me" in onda su RAI 1 il 1° Gennaio 2019, Alessandro si è esibito davanti a 5 milioni di telespettatori e proprio con la performance di Dorian Gray si è ottenuto il punto più alto di share.

Ospite Internazionale nella "Notte della Taranta" dove davanti all’incredibile presenza e partecipazione di 200.000 persone, ha eseguito in diretta su RAI 2 tre suoi arrangiamenti di brani scritti per Violino e Orchestra Classica. Tra questi un brano popolare per violino e orchestra scritto e arrangiato appositamente per l’evento Internazionale con dedica speciale al Salento e alla Puglia, la sua terra cui è da sempre molto legato.

Ingresso 5euro (più diritti di prevendita). Online TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it . Il Magna Grecia Festival è presente anche su Facebook e Instagram.