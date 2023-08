BARI - Nella mattina del 17 agosto, le forze dell'ordine di Bari hanno effettuato un'operazione di successo nell'ambito di una crescente attività di prevenzione e repressione delle truffe agli anziani, fenomeno in recrudescenza nella regione. L'operazione ha portato all'individuazione e all'arresto di un giovane proveniente da Napoli, sospettato di essere il responsabile di una truffa ai danni di un anziano signore.La Squadra Mobile, in collaborazione con un equipaggio delle Volanti, ha seguito una tecnica di osservazione e pedinamento per individuare il giovane, che si trovava in trasferta a Bari. L'arresto è avvenuto immediatamente dopo che il giovane aveva truffato un anziano signore convincendolo a consegnargli una cospicua somma di denaro, sfruttando una tecnica ormai consolidata da parte dei malviventi.La truffa si basa su una metodologia d'inganno: i truffatori individuano vittime vulnerabili, solitamente anziani, e riescono a raccogliere informazioni personali come numeri di telefono o nomi di parenti. Poi, fingendo incidenti o richieste di consegna di pacchi, ingannano la vittima, spingendola a consegnare loro denaro o altre risorse. Nel caso in questione, il giovane napoletano è riuscito a convincere un anziano signore di Bari a consegnargli 4.800 euro in contanti, fingendo di dover consegnare un pacco per conto del nipote dell'anziano.Gli agenti sono riusciti a individuare e seguire il sospettato, che si trovava a Bari con un'auto presa a noleggio. La pedinamento costante ha permesso di coglierlo in flagranza di truffa. È importante sottolineare che il procedimento è ancora nelle fasi di indagini preliminari, e l'arrestato sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia nei prossimi giorni. La sua eventuale colpevolezza rispetto ai reati contestati sarà accertata nel corso del processo, nel rispetto delle norme processuali.