ALTAMURA - Miss Framesi Puglia, ovvero colei che incarna al meglio l'hairbeauty professionale pugliese, sarà eletta giovedì 24 agosto ad Altamura.La finale regionale del concorso di bellezza più celebre del Paese si terrà alle ore 20.30 presso le Mura Megalitiche in zona Stadio.L'evento è organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Altamura.A condurlo Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, mentre ad alternarsi sul palco con le aspiranti miss, il cui hair style sarà curato dai saloni della multinazionale italiana Framesi, ci saranno la cantante Elena Cappiello con la sua splendida voce e con le sue esilaranti incursioni l'attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo Vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Feninmprese Bari, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zamà.