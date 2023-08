BITONTO – Si chiude il lungo cartellone di eventi per il ventennale del Bitonto Opera Festival.Domani, 11 agosto 2023, la rassegna di musica lirica della città dell’olio festeggerà il suo compleanno alla Fondazione Giovanni XXIII onlus di Bitonto, sostenitrice del festival sin dalle prime edizioni.A partire dalle ore 18, nell’area esterna della rsa bitontina in via Dossetti, 8, il soprano Anna Lacassia e il tenore Giuseppe Maiorano, accompagnati al sax da Sergio Schiavone, intratterranno il pubblico con “Cantando sotto le stelle”.Durante la serata, saranno eseguite le arie più belle del nostro melodramma e i grandi classici della musica italiana e partenopea.Evento ad ingresso libero e gratuito.Il Bitonto Opera Festival, inserito nella Rete dei Festival di Bitonto nel cartellone estivo Viviamo Bitonto, è organizzato da La Macina APS e Coro Lirico Città di Bitonto, con il patrocinio del Comune di Bitonto e della Città Metropolitana di Bari e il supporto di Fondazione Giovanni XXIII e Bitonto C5 Femminile.