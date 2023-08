BRINDISI - Nella città di Brindisi, in questi giorni, è iniziato il programma religioso e civile in occasione dei Solenni Festeggiamenti dei Santi Patroni San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi. Il Coordinamento della Parrocchia Cattedrale ha voluto proporre una serie di eventi culturali, musicali, di solidarietà rivolti all’intera cittadinanza, dai bambini agli anziani, dai giovani alle famiglie coinvolgendo il più possibile Associazioni, gruppi e artisti locali. - Nella città di Brindisi, in questi giorni, è iniziato il programma religioso e civile in occasione dei Solenni Festeggiamenti dei Santi Patroni San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi. Il Coordinamento della Parrocchia Cattedrale ha voluto proporre una serie di eventi culturali, musicali, di solidarietà rivolti all’intera cittadinanza, dai bambini agli anziani, dai giovani alle famiglie coinvolgendo il più possibile Associazioni, gruppi e artisti locali.





Martedì 29 Agosto l’Associazione RUAHart Artistic Worship organizza un momento di preghiera, di riflessione, tramite la musica, testi e dei segni che verranno consegnati ai presenti, con l’Adorazione Eucaristica che si svolgerà sulle Scalinate Virgilio.

Il giorno seguente, Mercoledì 30 Agosto è il turno degli studenti dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Brindisi, che con la supervisione dei loro insegnanti, porteranno in scena "Tutta colpa di Francesco", un Musical ispirato al grande classico "Forza Venite Gente", e che sicuramente emozionerà i tanti presenti nella bellissima Piazza Duomo di Brindisi, sul sagrato del Museo provinciale.

Giovedì 31 Agosto è previsto un momento di preghiera Ecumenica nella Cattedrale di Brindisi, dal titolo "San Teodoro, Martire della Chiesa indivisa", insieme ai Fratelli Ortodossi di Brindisi.

Nei giorni centrali delle Feste Patronali verranno proposti numerosi eventi nel rispetto dell’importanza dei momenti religiosi, in particolar modo il Solenne Pontificale di Domenica 3 Settembre. Si inizierà Venerdì 1 Settembre, con la Zagor Street Band che con artisti di strada animerà i corsi e le piazze del Centro cittadino a partire dalle ore 21.00, dopo l’accensione delle luminarie. Alle ore 21.30 invece sul Lungomare Regina Margherita, nei pressi della Capitaneria di Porto, il rock’n’roll sbarcherà a Brindisi con la Band Rockin Revival che proporrà i migliori brani rock’n’roll anni ’50 e ’60 assicurando divertimento per tutte le età! A seguire, salirà sul palco il dj brindisino Marco Tempesta che continuerà ad infiammare la serata con un dj-set anni ’70, ’80, ’90 fino ai nostri giorni.

Sabato 2 Settembre, al mattino il classico Raduno delle Auto e Moto d’epoca alle ore 10.00 in Piazza Duomo. Il centro della giornata sarà la solenne processione a mare, con i discorsi del Sindaco e dell’Arcivescovo e la processione per i corsi fino a piazza Duomo con le statue e le reliquie dei santi. Ed in Piazza Duomo, sul sagrato del Museo Provinciale alle ore 22.00 inizierà il Concerto "Quando il sole ballava la notte" a cura de "Le Pietrevive del Salento" Associazione Musicale della provincia brindisina con uno spettacolo che si snoda tra musica, danza e narrazione, ridando vita a storie, canti e balli della nostra cultura popolare.

Un appuntamento immancabile delle Feste Patronali è il Palio dell’Arca che si svolgerà Domenica 3 Settembre a partire dalle 17.30 sulla banchina antistante la Scalinata Virgilio. Alle ore 20.00 il Solenne Pontificale officiato dall’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, Mons. Giovanni Intini in Piazza Duomo. Alle ore 21.30, terminata la Santa Messa, nel cortile interno della Cattedrale ci sarà il Concerto del "Duo Barbieria", con Mauro Semeraro e Giovanni de Palma: un percorso di riscoperta della Musica tradizionale popolare delle barbierie e delle feste nuziali. Sempre alle 21.30, in Piazza Vittoria ci sarà una serata di animazione dedicata ai Bambini organizzata dell’Associazione QueLocura. Alle ore 23.00 sul sagrato del Museo Provinciale in Piazza Duomo il concerto "Les Oiseaux de passage: serenate d’amore" quartetto composto dal brindisino polistrumentista (piano, violino, fisarmonica) Domenico Lapolla e il francese, Emmanuel Ferrari (ex- Troublamours).

Les Oiseaux de Passage (titolo tratto da una canzone di Georges Brassens) propone creazioni originali e altri brani del cantautorato francese (Brassens, Gainsbourg,Piaf) per poi prendere il treno verso l’Europa centrale e la musica Yiddish e alla fine fermarsi sotto il sole delle strade italiane (Nino Rota, arie tradizionali e popolari del sud)

Ospiti del concerto Matteo Maglio, contrabasso e la cantante estone Kairi Kosk.

Infine, tutte le mattine dal 29 Agosto si svolgerà il Patroratorio, l’oratorio dei Santi Patroni rivolto a bambini e ragazzi che si svolgerà tra le parrocchie Cattedrale, San Vito Martire e Salesiani.