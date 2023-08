MAGLIE - Il festival teatrale "Chiari di Luna," in corso presso Villa Tamborino a Maglie, sta per concludersi in grande stile con due spettacoli imperdibili. Questa rassegna, diretta artisticamente da Massimo Giordano, ha regalato agli spettatori momenti teatrali indimenticabili.Il primo appuntamento, in programma per domani sera, giovedì 31 agosto, presenta una nuova prima regionale: "Risveglio di primavera" di Frank Wedekind, diretto da Gabriele Vacis. Lo spettacolo, interpretato dagli attori neodiplomati del Teatro Stabile di Torino, ci porta nell'universo di giovani protagonisti alle prese con i turbamenti dell'adolescenza. Il palcoscenico diventa uno specchio in cui si riflettono le sfide e le scoperte di ragazzi che si scontrano con il sesso, lo stupro, l'aborto, l'omosessualità e il suicidio, mentre gli adulti sembrano incapaci di comprendere. Questa "tragedia di ragazzi" mette in luce le sfide con cui si confrontano i giovani, allora come oggi, facendo emergere un'incredibile attualità nelle tematiche affrontate.Il secondo e ultimo spettacolo, in programma per sabato 2 settembre, è un'aggiunta degni di nota: "La guerra di Rocco," scritto da Massimo Giordano in collaborazione con Giovanni Delle Donne. Questa performance ci porta indietro al 1915, dove Rocco, un contadino che non sa nulla della guerra, viene arruolato e si lascia trascinare dall'illusione di un'avventura militare. Tuttavia, la cruda realtà della guerra si rivela ben presto, e Rocco, tra l'orrore e le risate, ci racconta la sua esperienza, dimostrando che anche in situazioni tragiche, l'umorismo può emergere.Un aspetto notevole di questo spettacolo del 2 settembre è il suo scopo benefico. In collaborazione con il Lions Club "Salento Territorio e Ambiente," l'incasso della serata sarà interamente devoluto all'associazione "Sunrise Onlus," che finanzierà l'acquisto di un sollevatore deambulatore. Questo dispositivo medico aiuterà le persone con disabilità ad accedere al mare in modo più agevole, offrendo loro un'opportunità preziosa.Gli spettacoli si terranno alle 21.15, e i biglietti sono disponibili in prevendita presso "Cartel" in piazza Aldo Moro 19 a Maglie (tel. 0836.484092 e 328.0454551) o online su diyticket.it. L'ingresso sarà di 12 euro al botteghino e 13 in prevendita. Questi due spettacoli promettono di chiudere in bellezza la diciannovesima edizione di "Chiari di Luna," offrendo al pubblico momenti di teatro coinvolgente e solidarietà. Non perdete l'opportunità di essere parte di questo gran finale.