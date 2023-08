BARI - Il carcere di Bari è stato oggetto di un'ispezione da parte del senatore Filippo Melchiorre, componente della Commissione parlamentare Antimafia, e del consigliere regionale Michele Picaro, coordinatore provinciale Bari di Fratelli d’Italia. Lo scopo del sopralluogo era verificare le condizioni di vita dei detenuti e le sfide che gli agenti di polizia penitenziaria affrontano a causa della carenza di personale.Al termine del sopralluogo, il senatore Melchiorre ha elogiato la professionalità della dirigente e dei suoi collaboratori, notando un clima sereno tra i detenuti e l'assenza di problemi rilevanti. Tuttavia, ha sottolineato l'importanza di migliorare la connessione con gli enti locali, in particolare con il Comune, per promuovere azioni di inclusione sociale effettiva. Ha anche evidenziato che l'Osservatorio regionale sulla sanità penitenziaria della Regione Puglia è stato costituito ma non ha ancora svolto riunioni operative.Il consigliere regionale Picaro ha condiviso queste osservazioni, annunciando che chiederà spiegazioni all'assessore Rocco Palese riguardo alla situazione. Ha in programma di attivarsi affinché l'Osservatorio riprenda le riunioni e ha l'intenzione di incontrare il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, per discutere di un'ottimizzazione del trasporto dei detenuti verso strutture sanitarie per visite diagnostiche. Attualmente, queste visite sono effettuate individualmente, ma Picaro ritiene che un approccio diverso potrebbe contribuire a gestire in modo più efficiente le risorse limitate.La visita al carcere di Bari da parte di Melchiorre e Picaro ha messo in luce sia aspetti positivi riguardanti il clima interno tra i detenuti e il lavoro del personale penitenziario, sia le lacune nella comunicazione e collaborazione con gli enti locali e regionali per promuovere il benessere dei detenuti e ottimizzare le risorse disponibili.