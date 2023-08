GALLIPOLI - Il rinomato rapper italiano Salmo, considerato un pioniere del rap nel paese, sta per fare tappa al Sottosopra Festival di Gallipoli il 16 agosto, come parte del suo eclettico Summer Tour. Questo tour, avviato il 28 giugno a Ferrara, prevede numerose date in giro per l'Italia, dimostrando ancora una volta la versatilità e l'audacia dell'artista.L'itinerario di Salmo continuerà il 21 agosto al Follonica Summer Night (GR), il 23 agosto all'AMA Festival di Romano D'Ezzelino (VI), il 25 agosto a San Benedetto del Tronto, il 27 agosto alla 37° edizione di Fatti di Musica, il festival del Live di Acri, il 31 agosto al Green Pop Festival di Palermo, il 2 settembre al Wave Summer Music di Catania e il 10 settembre al Decibel Open Air 2023 a Firenze.Salmo, con una carriera ricca di oltre 3 miliardi di streaming, 65 dischi di Platino e 45 dischi d'oro, non si sottrae mai a nuove sfide, come ha confermato durante un'intervista. Apprezza il contatto diretto con il pubblico e con la sua Band Le Carie, composta da Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Davide Pavarello aka Dade al basso e Riccardo Puddu aka Verano.Durante il tour, oltre ai suoi brani più famosi, Salmo porterà in scena anche le tracce dell'ultimo album "FLOP", che ha raggiunto la prima posizione nella Top Ten Global Album Debuts.Quest'estate, Salmo ha ampliato i suoi orizzonti, esibendosi come DJ al 54° Dreamy Night di Corfù il 7 agosto e al Barrakud Festival al Pag in Croazia il 10 agosto. Inoltre, è prevista la sua partecipazione al Red Valley Festival ad Olbia il 15 agosto e al Summer Daze di Attard a Malta il 18 agosto. Non si ferma qui, poiché parteciperà anche alla seconda edizione del Red Bull 64 Bars live il 7 ottobre a Scampia (Na).L'opportunità di vedere Salmo in azione durante il suo tour rappresenta un momento unico per entrare in contatto con l'artista, scoprire la sua storia e apprezzare la sua capacità innata di coinvolgere il pubblico con passione e determinazione dopo una lunga carriera da solista. (G.Greco)