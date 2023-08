BARI - La Guardia di Finanza ha condotto controlli su 35 distributori stradali di carburanti nell'area metropolitana di Bari, con l'obiettivo di garantire la trasparenza dei prezzi praticati al consumo. Questi controlli hanno rilevato diverse violazioni, principalmente legate alla mancata esposizione dei prezzi o discrepanze tra i prezzi indicati e quelli effettivamente praticati. Inoltre, sono state riscontrate irregolarità nell'adempimento degli obblighi di comunicazione all'"Osservaprezzi Carburanti", un ente istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.Questi servizi di controllo sono stati condotti in un periodo di intensi spostamenti dovuti alle vacanze estive, dimostrando l'impegno delle Fiamme Gialle nel tutelare i consumatori. Le attività di verifica della conformità normativa nel settore dei combustibili per autotrazione sono ancora in corso e continueranno nelle prossime settimane, coinvolgendo i Reparti della Guardia di Finanza della provincia.Queste azioni mirano a garantire che i prezzi dei carburanti siano chiari e conformi alle normative vigenti, proteggendo così i diritti dei consumatori e promuovendo una concorrenza equa nel settore dei carburanti.