Nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia il Bari perde 0-3 col Parma al " San Nicola" ed è eliminato. Nel primo tempo al 7' gli emiliani passano in vantaggio con Benedyczak con un tocco al volo. Al 26' Morachioli dei biancorossi va vicino al gol. Al 33' il Parma raddoppia con Bonny con un rasoterra di destro. Nel secondo tempo al 26' Bernabe ' dei gialloblu su punizione colpisce il palo. Al 31'il Parma realizza la terza rete con Man di tacco. Al 32' Sibilli del Bari di testa centra la traversa. Al 39' annullato un gol a Maita dei galletti per fuorigioco. Il Parma si qualifica per I sedicesimi di finale dove sfiderà la vincente di Lecce- Como che si disputerà domani sera alle 20,45.