BARI - Una famiglia tedesca è stata presa di mira da una coppia di malviventi in un tentato furto mentre si trovava nella spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari. I ladri sono riusciti a sottrarre tutti i beni di valore dei turisti, inclusi cellulari e carte di credito, ma grazie all'azione rapida di due agenti della polizia locale in borghese, l'azione criminale è stata prontamente fermata.L'episodio ha avuto luogo mentre la famiglia tedesca si trovava nella zona, godendosi le bellezze del luogo. La coppia di malviventi ha colto l'occasione per sottrarre i loro beni di valore, causando disagio e preoccupazione alla vittima.Tuttavia, la prontezza degli agenti di polizia locale ha fatto la differenza. Individuando i sospetti, gli agenti sono intervenuti prontamente, riuscendo a fermare i due malviventi e recuperare la refurtiva rubata. Questo tempestivo intervento ha garantito che la famiglia tedesca venisse riavvicinata ai propri beni preziosi.L'operazione di polizia ha dimostrato l'importanza della collaborazione tra le forze dell'ordine e l'efficacia dell'azione immediata. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, assicurando che i turisti potessero continuare il loro soggiorno senza ulteriori preoccupazioni.L'evento è un promemoria per tutti i turisti di essere vigili e cauti mentre si godono le loro vacanze, specialmente in luoghi frequentati da visitatori. La prontezza e l'efficienza delle forze dell'ordine sono fondamentali per garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti coloro che visitano queste destinazioni.