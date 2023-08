UGENTO - L'atteso festival itinerante "La Notte della Taranta" farà tappa a Ugento il prossimo 9 agosto, portando una ventata di musica e cultura nella suggestiva cornice di Piazza San Vincenzo.La serata avrà inizio alle 21 con "Pizzica in Scena", curato dal Corpo di Ballo Taranta, seguito dai concerti che renderanno la serata indimenticabile.Maria Mazzotta, una delle voci più apprezzate nel panorama della world music europea, salirà sul palco. Il suo repertorio spazia con naturalezza dalle sonorità del Sud Italia alle cadenze balcaniche. La Mazzotta presenta un nuovo progetto live in trio per il 2023, accompagnata dal chitarrista Ernesto Nobili e dal percussionista Cristiano Della Monica. La loro musica è frutto di ricerche meticolose e rispetto per le varie culture, unendo sonorità elettriche del post rock con l'interpretazione viscerale di Maria.A seguire, Scazzacatarante in Sciamu Alli Balli, un progetto musicale nato nel 1998 a Galatina. La band, appassionata della pizzica pizzica, fonde ritmi salentini con il raggamuffin e la pachanga.La serata prenderà il via con il progetto "Pizzica in Scena", che offre uno spettacolo di danza in scenari suggestivi della città o del borgo raggiunti dalla ragnatela itinerante, seguito dai concerti che regaleranno un'esperienza indimenticabile agli spettatori.Il Festival "La Notte della Taranta" proseguirà in altre località tra cui Sant'Andrea - marina di Melendugno, Carpignano Salentino, Nardò, Galatone, Lecce, Zollino, Galatina, Castrignano de Greci, Cutrofiano, Aradeo, Martignano, Soleto, Sternatia, Martano, Melpignano, e altre. L'ingresso sarà gratuito.Il tema di questa 26esima edizione è "L'IDENTITÀ", ispirato da Italo Calvino, e sarà affrontato anche attraverso conferenze e letture.Il Festival Itinerante è un progetto culturale della Fondazione Notte della Taranta finanziato da Regione Puglia, PugliaPromozione, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e Ministero della Cultura, con la collaborazione dell'Istituto Diego Carpitella.Il Festival 2023 è dedicato a Luigi Chiriatti, direttore artistico recentemente scomparso, che ha dedicato tutta la sua energia al programma itinerante della Taranta.Il Festival è supportato da diversi sponsor e partner culturali, sociali e tecnici.Il suono coinvolgente della pizzica e la fusione di culture rendono "La Notte della Taranta" un evento imperdibile per gli amanti della musica e della tradizione.