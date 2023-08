BARI - Un cittadino barese è stato vittima di un furto mentre si trovava sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, lasciando un messaggio accorato al Sindaco di Bari Antonio Decaro per chiedere maggiori provvedimenti in termini di sicurezza. L'uomo, insieme a un amico, aveva deciso di trascorrere una serata tranquilla sulla spiaggia cittadina, ma il sogno si è trasformato in un incubo quando si sono addormentati per una mezz'ora e hanno scoperto che tutto ciò che avevano con loro era stato rubato.Nel messaggio, il barese esprime la sua disperazione e rabbia per quanto accaduto, sottolineando di aver avuto fiducia nella sua città e nel fatto che fosse cambiata, ma ora si sente tradito e privato di tutto ciò che aveva. Tra gli oggetti rubati vi erano borse con documenti, chiavi dell'auto, cellulare, carte di credito e persino un MacBook contenente anni di lavoro, progetti e registrazioni per il futuro.L'uomo rivolge un appello al Sindaco di Bari, chiedendo provvedimenti che possano migliorare la sicurezza sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Tra le soluzioni proposte, menziona controlli più rigorosi, installazione di videosorveglianza, migliore illuminazione e qualsiasi altra misura che possa dissuadere i malintenzionati e garantire ai cittadini un luogo più sicuro.La sua testimonianza esprime anche la speranza che nessun altro debba vivere la stessa esperienza, sottolineando la necessità di agire per prevenire situazioni simili in futuro. La richiesta di maggiore sicurezza è stata formulata con l'intento di preservare la tranquillità e il benessere dei cittadini che desiderano godersi le spiagge cittadine senza dover temere atti di criminalità.L'appello del cittadino barese richiama l'attenzione sul tema della sicurezza pubblica e invita le autorità competenti a considerare misure adeguate per proteggere i cittadini e prevenire episodi di furto o vandalismo in luoghi pubblici.