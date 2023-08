In occasione del compleanno del cantautore, esce il 30 agosto il videoclip ufficiale di “Ci vorrebbe un miracolo” (Carosello Records), il brano estratto dal quarto album di inediti di Diodato “Così speciale”. Il singolo sarà disponibile anche in radio.

Il videoclip del brano “Ci vorrebbe un miracolo” nasce da un’idea di Antonio Diodato, che intende raccontare da vicino l’umanità che compone questi tempi complessi e caotici. Al centro della scena troviamo persone intrappolate in infinite chiamate di lavoro, personaggi presi nell’atto di raccontare sui social il loro lato migliore, nascondendo la triste realtà che si cela dietro la finzione che popola il mondo del web. E poi ancora politici, preti, l’odio di ultras violenti, ragazzi che si amano nonostante tutto, attivisti, lavoratori sfruttati, tante piccole diapositive del caotico mare in tempesta di una società in cui spesso ci si sente e ci si vuole soli, naufraghi che sembrano inconsapevoli di essere tutti sulla stessa barca.

Il video fornisce un’istantanea dei tempi in cui viviamo, in cui ognuno sente di dover dire la sua e dove spesso l’arroganza, l’egoismo e la mancanza di empatia fanno da padroni. Il videoclip di “Ci vorrebbe un miracolo” è una produzione Borotalco.tv per la regia di Antonio Diodato e Pier Francesco Cari e l’idea alla base del video nasce appunto dal confronto tra l’artista e il regista.

“Ci vorrebbe un miracolo” è il brano che apre il viaggio dell’ultimo album di Diodato, “Così speciale” (Carosello Records). Sin dai primi secondi, si sente una folla che scalpita, dialoghi rubati e suoni difficili da focalizzare che fin da subito rendono tangibile il caos, posto al centro del brano; “Ci vorrebbe un miracolo”, però, per colmare lo strazio di questi tempi caotici, impossibili da capire, urlanti d’imperante populismo, indifferenti, ma in cui ognuno sente di essere protagonista e di dover esprimere, necessariamente, la propria opinione. In una situazione in cui sembra mancare l’ossigeno e che ci costringe ad una condizione di apnea, non può che mancare lucidità, forse anche nella disperata ricerca di un simile.

Scritto, arrangiato e artisticamente diretto da Diodato,“Così speciale” è un album figlio della volontà di essere suonato soltanto da musicisti in carne ed ossa ed è stato prodotto e mixato da Tommaso Colliva, produttore discografico di fama internazionale e vincitore di un Grammy Award nel 2015, e masterizzato da Giovanni Versari.

L’album si compone di dieci tracce che rappresentano dieci attimi di vita, “sguardi sul mondo e tuffi negli abissi interiori per provare a riemergere con dieci fiori che profumano di vita”. Ancora una volta Diodato ci conduce al cuore delle questioni umane, arrivando in profondità, per tornare a rifiorire in superficie ancor più forti, consapevoli e arricchiti dal proprio vissuto.

“Così speciale” è disponibile in formato CD, vinile, vinile autografato in esclusiva su Amazon e in una speciale box deluxe in tiratura limitata e numerata contenente CD con artwork bianco, vinile con artwork bianco e differente grafica, 2 fogli di sticker che richiamano i fiori della cover in diverse dimensioni e due stampe in alta qualità, una delle quali realizzata dal fotografo Alessio Albi.

Diodato è attualmente in tour in alcune delle venue italiane più iconiche con il “Così speciale Summer Tour”, organizzato da OTR Live, questi i prossimi appuntamenti: il 29 agosto a Guardiagrele (CH) presso Largo Garibaldi, il 31 agosto a Marciana Marina (LI) in Piazza Vittorio Emanuele, il 5 settembre a Torbole sul Garda (TN) in occasione di Musicatorbole 2023, il 6 settembre a Chiari (BS) al Palio delle Quadre e, infine, il 9 settembre a Scario (SA) all’Equinozio d’autunno.