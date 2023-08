Cristiano Malgioglio torna con un nuovo brano, “Vita Porno” per Artist First, in collaborazione con il cantautore Bungaro e la presenza della penna di Niccolò Agliardi, cantautore e compositore da Golden Globe. “Vita Porno” sarà disponibile a partire da venerdì 1 settembre su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di una canzone dal titolo curioso e ironico che parla, come ci racconta lo stesso Malgioglio, di “una divertente storia d’amore” che si porta dietro tutte le contraddizioni dei nostri giorni.

L’eclettico Malgioglio, che con i singoli “Sucu Sucu”, “Notte Perfetta”, “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Danzando Danzando”, “Dolce Amaro” e “Tutti Me Miran” ci ha fatto ballare gli scorsi anni, torna oggi insieme al grande cantautore Bungaro, con tutta la sua innata ironia per raccontare un allegro spaccato della società odierna.

Bungaro che ha partecipato insieme a Malgioglio, Niccolò Agliardi e Simone Guzzino alla scrittura di “Vita Porno”, racconta così la genesi del brano: “Vita Porno nasce da una chiacchierata con Niccolò Agliardi. Abbiamo pensato di raccontare questi tempi strani in cui il rischio che si corre è dare più importanza all'apparire che all'essere, sacrificando ironia e freschezza. Cristiano Malgioglio è stato il primo nome a cui abbiamo simultaneamente pensato, proprio per la sua capacità di essere 'personaggio' senza perdere intelligenza, spirito e originalità”.