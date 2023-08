GRAVINA IN PUGLIA - Una donna di circa 30 anni è stata soccorsa dopo essere precipitata da un breve precipizio lungo la provinciale 238 nel territorio di Gravina. L'incidente è avvenuto mentre la donna stava camminando lungo la strada, ed è stata soccorsa prontamente dalle autorità locali.L'equipe dell'automedica della postazione di Altamura è stata la prima a intervenire, con a bordo l'unico medico disponibile per i territori di Santeramo, Altamura, Gravina e Poggiorsini. I Vigili del Fuoco di Altamura sono intervenuti in supporto per aiutare nel recupero della donna dalla vegetazione lungo il pendio.La donna, che si trovava in uno stato di confusione, è stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale della Murgia. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili nonostante l'incidente. Al momento, non è ancora chiaro il motivo per cui si trovasse a piedi lungo la provinciale.La Polizia di Stato è stata presente sul luogo dell'incidente per raccogliere ulteriori informazioni e indagare sulle circostanze dell'evento. Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa della ripida pendenza del terreno e dell'accesso alla vegetazione, ma grazie all'efficace coordinamento delle autorità coinvolte, la donna è stata prontamente assistita e trasportata in ospedale per le cure necessarie.