ALBEROBELLO - Da domani, giovedì 17 agosto, fino al 27 agosto prenderà il via il Festival estivo più atteso di Alberobello: Trulli n’ Beer. L'evento promette 11 serate di intrattenimento per tutta la famiglia, con musica, cibo prelibato e una vasta selezione di oltre 30 birre artigianali provenienti da diverse parti del mondo.L'organizzazione dell'Associazione Pinnacoli ha dato vita a questa manifestazione eclettica, che rappresenta non solo un'opportunità di svago, ma anche un modo per promuovere la socialità e la cultura della zona. Il Comune di Alberobello ha sostenuto fortemente l'evento, inserendolo nella programmazione estiva "We are in Trulli".L'area del Festival si estenderà su circa 7.000 metri quadrati e sarà dotata di stand, giostre e gonfiabili per i bambini, e un palco dove si esibiranno artisti provenienti da diverse parti d'Italia. Franco Miccolis, presidente dell'Associazione Pinnacoli, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di iniziare... È davvero tutto pronto per accogliere i nostri ospiti, che sono amici, compaesani, turisti, curiosi e appassionati".Uno degli elementi di maggior rilievo di Trulli n' Beer sarà la vasta selezione di birre artigianali, provenienti da diverse parti del mondo. Questo rappresenterà un'opportunità per gli appassionati di birra di assaporare nuovi gusti e aromi provenienti da diverse culture.Il Festival inizierà giovedì 17 agosto con il Summer Tour dei Tribemolle, un trio musicale che promette di offrire un'esperienza di intrattenimento originale. Il giorno successivo, venerdì 18 agosto, sarà il turno di Antonio Da Costa, cantante e compositore che ha valorizzato la musica popolare del sud Italia. La serata sarà conclusa da Patrick & Biundo con un coinvolgente DJ set.Il programma continuerà con una serie di esibizioni musicali ogni sera, portando sul palco artisti come i Folkasud, i Dj Piero Romanazzi e Dj Paolo Cocco, Giufà, i Terraross, i Sopravvissuti e Sopravviventi (tributo a Ligabue), i Folkamiseria, Renato Ciardo, Autodromo Club, Rock Star e la serata di cabaret con Roberto Lipari e il duo artistico Arteteca.Il Festival si concluderà domenica 27 agosto con una serata di cabaret dedicata alla comicità, che vedrà esibirsi Roberto Lipari e Arteteca.Per maggiori dettagli sugli appuntamenti e sul programma completo, è possibile visitare il sito web ufficiale dell'evento su www.trullinbeer.it e seguire le pagine social di Trulli n' Beer su Facebook e Instagram.