Ignoti hanno forzato l'accesso alla spiaggia, rompendo la maniglia e forzando la serratura. Una volta entrati, sono stati rubati una sedia mare e una sdraio adatte alle esigenze delle persone con disabilità. Le autorità locali stanno indagando sull'episodio e cercando di individuare gli autori dell'atto vandalico.



Alcuni residenti ipotizzano che l'azione possa essere stata compiuta da ragazzini, ma ci sono dubbi sul fatto che possa essere colpa esclusivamente loro. Un cittadino ha sollevato l'importanza dell'educazione fornita dai genitori e ha commentato: "Siamo certi sia solo colpa loro? Secondo me è anche colpa dei genitori, pronti ad aggredire i docenti per un brutto voto anziché educare i figli anche con delle punizioni, insegnano loro che tutto è perdonabile e tutto gli è dovuto."



L'episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, evidenziando la necessità di un maggiore rispetto per le strutture destinate alle persone con disabilità e una maggiore attenzione all'educazione dei giovani. Le autorità stanno lavorando per assicurarsi che i responsabili dell'atto vandalico siano individuati e puniti di conseguenza.

BARLETTA - Un atto vandalico è stato perpetrato nella spiaggia per disabili situata lungo la Litoranea di Levante a Barletta, nei pressi dello Stabilimento Balneare Militare. L'incidente è avvenuto il 14 agosto e ha coinvolto l'effrazione di attrezzature destinate agli utenti disabili.