BARI - Ieri pomeriggio, attimi di paura si sono vissuti lungo il lungomare di San Giorgio a Bari, quando un bagnante di circa 60 anni è caduto dagli scogli finendo in acqua e rischiando di annegare. La rapida reazione dei soccorritori e l'intervento tempestivo del personale medico hanno contribuito a evitare una tragedia.La situazione è stata particolarmente critica, con l'uomo che si è trovato in acqua e in pericolo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha lavorato con impegno per salvare il bagnante. Il salvataggio è stato complesso e ha richiesto un grande sforzo da parte dei soccorritori.Per recuperare l'uomo dalle acque e portarlo in salvo, è stato necessario utilizzare una mazza, dimostrando l'importanza dell'abilità e della prontezza dei soccorritori in situazioni di emergenza come questa. Grazie agli sforzi congiunti dei soccorritori e al rapido intervento, l'uomo è stato infine recuperato e portato in salvo, evitando così un tragico epilogo.L'incidente è un potente richiamo sull'importanza di essere cauti e rispettare le norme di sicurezza quando ci si trova in prossimità dell'acqua, specialmente su superfici scivolose come gli scogli. Gli eventi di ieri a Bari sottolineano quanto sia cruciale avere personale addestrato e attrezzature a disposizione per rispondere in modo tempestivo ed efficace a situazioni di emergenza che possono verificarsi in qualsiasi momento.