Maria Francesca Mariano

CUTROFIANO - Il 19 agosto, la città di Cutrofiano ospiterà un'entusiasmante tappa del festival itinerante "La Notte della Taranta". L'evento prenderà il via alle 19:00 in Piazza Municipio, con la danza al centro dell'attenzione grazie al progetto speciale "MAGICA RONDA", in collaborazione con la Coop L’Adelfia di Alessano, inserito nel contesto di Taranta per il Sociale. Ragazze e ragazzi ospiti delle comunità terapeutiche diventeranno i protagonisti di una danza speciale che coinvolgerà tutta la comunità in una ronda inclusiva e solidale.Alle 20:30 ci sarà un nuovo appuntamento con "Taranta Talk", la novità di questa edizione che ha visto scrittori e filosofi partecipare a salotti culturali per discutere sul tema dell'Identità. In questa tappa a Cutrofiano, la giudice Maria Francesca Mariano parlerà dell'"Identità di genere tra legalità e cultura popolare". L'incontro sarà arricchito da interventi di danza dimostrativa proposti da Carmine D'amico e Jonathan Enea Costa, che commenteranno figurativamente il dialogo.La serata proseguirà alle 22:00 in Piazza Municipio con la musica de "Le Malmaritate", un gruppo artistico composto da Gabriella Grasso (voce e chitarra), Valentina Ferraiuolo (voce e tamburi), Emilia Belfore (violino), Concetta Sapienza (clarinetto basso e clarinetto soprano) ed Elena Guerriero (tastiere e synth). Questo gruppo rappresenta un'iniziativa iniziata nel 2013 dal Centro Culture Zo di Catania ed è diventato noto per esibirsi su importanti palcoscenici italiani.La serata culminerà con l'esibizione dell'"Antonio Amato Ensemble", una delle voci storiche dell'Orchestra Popolare de "La Notte della Taranta".Questo evento fa parte dell'edizione 2023 del Festival "La Notte della Taranta", che si è svolto dal 1° al 27 agosto attraverso 25 borghi e città del Salento, la riserva naturale di Torre Guaceto e la baia di Sant’Andrea. Con oltre 400 ospiti tra musicisti, danzatori, attori, scrittori e filosofi, l'edizione di quest'anno ha abbracciato il tema dell'Identità, presentando una serie di eventi culturali, concerti e incontri di riflessione.Il festival ha anche dedicato questa edizione a Luigi Chiriatti, il direttore artistico scomparso di recente, che ha contribuito fino all'ultimo alla realizzazione del programma itinerante della Taranta.Un'edizione straordinaria che conferma "La Notte della Taranta" come il più grande festival itinerante italiano che celebra la musica popolare e intreccia le arti, la danza, il teatro, la letteratura e la filosofia in un unico spettacolo di emozioni e riflessioni.