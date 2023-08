UGENTO - Lido Pineta, lo stabilimento balneare eco-friendly situato tra Torre San Giovanni e Torre Mozza, propone per il decimo anno consecutivo il progetto di ecoturismo chiamato "Esplorando". Questa iniziativa offre l'opportunità di partecipare a escursioni guidate gratuite nel suggestivo Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, una vasta area di 1600 ettari caratterizzata da una sorprendente varietà di specie e ambienti naturali, con una costa di 12 chilometri a sud di Gallipoli, in Alsazia.Grazie a "Esplorando", i partecipanti hanno la possibilità di immergersi nella natura incontaminata e scoprire la biodiversità unica di questa zona. Le escursioni sono guidate da esperti conoscitori del territorio, Emanuela Rossi e Totò Inguscio di Avanguardie, che con passione e competenza condividono racconti, curiosità naturalistiche, storiche e archeologiche durante il percorso.Le escursioni si svolgono ogni giovedì fino al 24 agosto e coprono una vasta gamma di ambienti, tra cui le dune costiere, la pineta, le zone umide con bacini artificiali, i canali, i campi recintati con muretti a secco e le colline ricoperte di macchia mediterranea. I partecipanti avranno l'opportunità di camminare lentamente sulla sabbia, lungo i canali e intorno ai bacini, scoprendo angoli nascosti della natura e dell'ambiente circostante.Le escursioni partono da Lido Pineta, in località Fontanelle, e sono precedute da una giornata trascorsa a rilassarsi sulla spiaggia, circondati dalla natura. L'esperienza offre la possibilità di ascoltare i racconti delle guide ambientali professioniste e di osservare da vicino gli uccelli e gli animali che abitano queste preziose zone di acqua dolce.Le diverse escursioni offrono prospettive uniche sulla biodiversità del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento. Dalle passeggiate lungo i canali alla scoperta delle vaste zone umide, dall'esplorazione delle dune e della pineta alla passeggiata costiera lungo il mare cristallino, i partecipanti avranno l'opportunità di apprezzare la bellezza naturale della regione e di apprendere dagli esperti guide.Le escursioni si concludono al tramonto, con la possibilità di estendere la serata a Gemini, appena fuori Ugento, per gustare la cucina tradizionale e creativa del ristorante Farnari Unconventional Locanda. Questo mix di storia, artigianato e design offre piatti squisiti preparati con prodotti freschi e tecniche di cucina moderna, offrendo ai partecipanti un'esperienza culinaria autentica.Per partecipare alle escursioni guidate è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata chiamando i numeri 347.9527701 o 349.3788738. Un'opportunità unica per chi desidera trascorrere una vacanza attiva e avventurosa, immergendosi nella natura e scoprendo la ricchezza naturale del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento.