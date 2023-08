Bari, intensificati i servizi di controllo per la sicurezza pubblica in vista di Ferragosto



Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle Forze di Polizia, dei Compartimenti di Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia di Frontiera "Scalo Marittimo ed Aereo", il Direttore Generale del Comune di Bari e il Vice Comandante della Polizia Locale del Comune di Bari.



In particolare, saranno potenziati i servizi di controllo nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle località turistiche di richiamo, nei siti di valore artistico-culturale e nei luoghi di culto. I controlli saranno estesi anche alla rete autostradale, stradale e provinciale, con un'attenzione particolare agli assi viari che conducono alle zone di villeggiatura e alle fasce costiere.



La Polizia Stradale si occuperà dei servizi lungo la rete autostradale, mentre il Corpo di Polizia Locale collaborerà nelle attività di controllo sulla rete ordinaria e lungo la litoranea. Sono previsti mirati controlli anche nei principali snodi dei trasporti, come il porto, l'aeroporto, le strade statali di maggiore afflusso e la stazione ferroviaria.



Le componenti delle Forze di Polizia Statali e Polizia Locale si sono impegnate a garantire il massimo impegno nell'assicurare l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, così come la fluidità della mobilità delle persone durante il periodo di Ferragosto. Con l'obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e garantire una vacanza serena per tutti i cittadini.

BARI - In previsione del prossimo periodo di festività di Ferragosto, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante la quale sono state definite strategie per intensificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio. L'obiettivo principale è garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire comportamenti scorretti durante il periodo di incremento dei flussi di traffico e viaggiatori.