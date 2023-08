SAN PIETRO IN BEVAGNA - Domenica scorsa, un atto di eroismo ha illuminato la tranquilla spiaggia di San Pietro in Bevagna, quando il Maggiore Giuseppe Lorenzo, un finanziere di 54 anni, si è trasformato in un angelo custode improvvisato per un giovane turista di 14 anni. Mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia, il Maggiore Lorenzo ha risposto tempestivamente a una situazione di emergenza in mare, salvando il ragazzo dall'annegamento.La giornata sembrava perfetta, con il mare apparentemente calmo, ma una forte corrente sottomarina nascondeva un pericolo mortale. Il giovane turista, originario di Milano, era arrivato in Puglia con la sua famiglia per godersi le vacanze estive. Mentre giocava in acqua e cercava di recuperare una palla, ha iniziato a lottare contro le onde e la corrente.Il Maggiore Lorenzo ha immediatamente riconosciuto la situazione critica e si è tuffato senza esitazione per aiutare il giovane. Ha consigliato al ragazzo di uscire dall'acqua, ma quando il giovane è rientrato, ha subito iniziato a dimostrare segni di affanno. In un attimo, è sprofondato nell'acqua e ha iniziato a bere.Nonostante la difficoltà della situazione, il Maggiore Lorenzo ha agito con sangue freddo e prontezza. Ha afferrato il giovane anche se non lo toccava più e, con determinazione, ha iniziato a colpirlo sulla schiena. Grazie a questo gesto tempestivo, l'acqua ha iniziato a fuoriuscire dalla bocca del giovane, che ha riaperto gli occhi e ha ripreso a respirare.Con il giovane nelle braccia, il Maggiore Lorenzo lo ha portato in salvo a riva, dove sua moglie, un'operatrice sanitaria, ha prestato assistenza immediata. Fortunatamente, grazie alla pronta e coraggiosa risposta del Maggiore Lorenzo, il ragazzo è stato salvato e si trova ora in buone condizioni di salute.Questo atto di eroismo è un rimando potente alla dedizione e al coraggio di coloro che servono nell'esercito e nelle forze dell'ordine, dimostrando che la loro vigilanza e preparazione possono fare la differenza anche quando sono fuori servizio. La comunità di San Pietro in Bevagna si unisce nel ringraziare il Maggiore Giuseppe Lorenzo per il suo straordinario atto di eroismo, che ha preservato la vita di un giovane turista e ha ispirato tutti coloro che hanno assistito a questa incredibile storia di salvataggio.